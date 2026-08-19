Сибігу перепризначили на посаду міністра закордонних справ

Міністра закордонних справ Андрія Сибігу переобрали на посаду в оновленому уряді.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на трансляцію голосування.

У середу, 19 серпня, Рада підтримала призначення Сибіги міністром закордонних справ: таке рішення підтримали 266 депутатів.

Під час виступу в Раді Сибіга назвав три пріоритети у роботі Міністерства закордонних справ.

Як відомо, 17 липня на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького на Сибігу було покладене виконання обовʼязків міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, у новому уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.