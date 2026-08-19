Сибіга прокоментував своє переобрання главою МЗС
Андрій Сибіга, коментуючи своє переобрання на посаду міністра закордонних справ, подякував президенту Володимиру Зеленському та депутатам ВР за те, "що вони поклали на мене цю величезну відповідальність – продовжувати служити українському народу".
Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
У контексті свого переобрання на посаду він зазначив, що зараз Україна перебуває на вирішальному етапі, і необхідно прискорити мирні зусилля, щоб покласти край розв’язаній РФ війні.
"Дипломатія стоїть на передньому краї цієї місії", – додав глава українського МЗС.
Він також відзначив зростання ролі України як партнера у сфері безпеки, що у поєднанні з величезним масштабом нинішніх викликів, "визначає напрямки нашої дипломатії в умовах війни, встановлює наші пріоритети та висуває надзвичайно високі вимоги до результатів".
"Україна довела, що здатна досягати результатів, які значно перевищують її можливості. Я впевнений, що разом із нашими партнерами ми досягнемо ще більшого. Ми знаємо, що потрібно робити, і ми готові", – наголосив Сибіга.
У середу депутати Верховної Ради переобрали Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ в оновленому уряді.
Під час виступу в Раді Сибіга назвав три пріоритети у роботі Міністерства закордонних справ.