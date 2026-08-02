У Франції заявили, що взяли під контроль лісові пожежі в країні

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню запевнив, що ситуація з лісовими пожежами в країні загалом "під контролем".

Про це він сказав в інтерв’ю La Tribune Dimanche, передає "Європейська правда".

Глава французького уряду заявив, що ситуація з лісовими пожежами в країні загалом контрольована, але досі залишається нестабільною.

"Загалом, пожежі в нашій країні зараз під контролем, а в департаменті Жиронда ми повернулися до більш стабільної ситуації. Якщо умови зміняться, ми негайно відновимо необхідні запобіжні заходи", – зазначив прем’єр-міністр.

Лекорню оголосив, що уряд призначить спеціального національного координатора. Він керуватиме роботами з відновлення в районах, постраждалих від пожеж, які з початку року знищили понад 117 000 гектарів лісу у Франції.

Прем'єр-міністр також заявив, що поїздка на відпочинок до Жиронди, де вже локалізували мегапожежу, є "жестом солідарності".

Нагадаємо, 31 липня українська пожежна бригада у складі 70 осіб вирушила до Франції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. Глава МВС Іван Вигівський повідомляв, що ця підтримка надається у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Це вперше в історії Україна використала Механізм цивільного захисту ЄС у статусі постачальника допомоги.