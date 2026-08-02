Румунія оголошувала тривогу в прикордонному повіті через ціль з України

Міністерство оборони Румунії вранці 2 серпня оголошувало повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча, що межує з Одеською областю, через повітряну ціль з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

У неділю вранці радари Міністерства оборони Румунії виявили повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною, про що було видано повідомлення RO-Alert для повіту Тулча.

"Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила сьогодні вранці, 2 серпня, близько 09:30 повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", – повідомило відомство.

Зазначається, що згодом ціль зникла з радарів, не входячи в румунський повітряний простір. Приблизно о 9:52 повітряну тривогу було скасовано.

Ввечері 30 липня Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 після виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною, місцеве населення отримало повідомлення про загрозу повітряної атаки.

Донедавна Румунія не збивала дрони, які порушували її повітряний простір на тлі атак РФ на Україну, однак це змінилось наприкінці липня.

26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрон, який порушив її повітряний простір.

Після серії випадків залітання дронів на свою територію Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій та вислати російського дипломата з країни.