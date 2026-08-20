В ЄС обіцяють розʼяснити нові правила захисту для українців "найближчими тижнями"

Операційні настанови (Operational Guidelines), які б роз'яснили застосування нових правил надання українцям тимчасового захисту у ЄС, що набрали чинності 5 серпня, будуть оновлені та передані Єврокомісією державам-членам найближчими тижнями.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт у четвер, 20 серпня.

ЄС найближчими тижнями надасть державам-членам операційні настанови щодо того, які категорії українців більше не мають права на тимчасовий захист у Євросоюзі.

"Будуть нові й оновлені операційні настанови, які ми також опублікуємо найближчими тижнями", – заявив Ламмерт.

Він зауважив, що "робочий документ із відповідями на поширені запитання", вже був наданий державам-членам.

"У нас є цей документ із запитаннями та відповідями, і ми працюємо над більш детальними настановами, щоб і надалі допомагати державам-членам у тлумаченні правил", – повідомив речник Єврокомісії.

Він також нагадав, що практична оцінка кожного окремого випадку належить до компетенції відповідних національних органів держав-членів.

"Саме національні органи держав-членів мають застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами", – підкреслив посадовець.

"Що також важливо зазначити – рішення Ради ЄС не проводить жодного розмежування між чоловіками та жінками при його застосуванні. Йдеться про військову службу або проходження військової служби в минулому", – наголосив Маркус Ламмерт.

Як повідомляла "Європейська правда", наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Влада Швейцарії також продовжила до 4 березня 2028 року заходи підтримки для осіб, які тікають від війни в Україні – і теж, як і ЄС, з обмеженнями. Відтепер статус S у Швейцарії надаватиметься лише особам, які виконують військові обов’язки, що можуть поширюватися на них в Україні. Обмеження не стосуватимуться громадян України, яким статус S вже надано до 20 серпня 2026 року.

За останніми даними, найбільше українців з тимчасовим захистом зосереджені у Німеччині (понад 1,28 млн, 29,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (понад 960 тисяч, або ж 21,8%) та Чехії (понад 390 тисяч, 8,9%).

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