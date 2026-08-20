Авіаносець США прибув на Близький Схід на тлі занепокоєнь станом вояків з іншого авіаносця

Авіаносець Військово-морських сил США USS George Washington прибув на Близький Схід, щоб, вочевидь, замінити авіаносець USS Abraham Lincoln, який перебуває в регіоні в рамках тривалого розгортання на тлі війни з Іраном.

Про це 20 серпня повідомило Центральне командування США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

"Ударна група авіаносця George Washington здійснює операції на Близькому Сході в межах запланованого розгортання після прибуття в зону відповідальності CENTCOM учора", – йдеться в повідомленні командування.

USS George Washington попрямував до регіону після заходу у в'єтнамський порт 5 серпня. За даними американського посадовця, які наводить CNN, ця дія була запланована заздалегідь.

Водночас тривале перебування USS Abraham Lincoln у морі стало предметом політичних суперечок у США через повідомлення про погіршення психічного стану його екіпажу.

На початку серпня один із моряків USS Abraham Lincoln опинився за бортом. За даними американських посадовців, його врятували протягом години та доправили на медичне обстеження. Моряк був у рятувальному жилеті й не зазнав травм.

Раніше повідомлялося, що за останні місяці за борт ударної групи USS Abraham Lincoln стрибнули двоє моряків – обох вдалося врятувати. За іншими повідомленнями, ще кількох військовослужбовців вдалося зупинити від спроб стрибнути за борт.

Тривале розгортання авіаносця викликало занепокоєння серед американських законодавців і родин військовослужбовців. USS Abraham Lincoln перебуває в морі майже дев'ять місяців, тоді як ВМС США рекомендують, щоб розгортання авіаносних ударних груп тривало близько семи місяців.

Президент США Дональд Трамп відкидав побоювання щодо тривалості перебування корабля в морі, заявляючи, що майже дев'ять місяців "не були достатньо довгим" терміном.

Міністр оборони США Піт Гегсет також заявляв, що умови на кораблі були "повністю спотворені" у повідомленнях ЗМІ.

Нагадаємо, 17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".