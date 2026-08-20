Зеленський анонсував нові призначення в дипломатичній команді, зокрема у США

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішень щодо оновлення дипломатичної команди – за його словами, нові підходи потрібні, зокрема, на американському напрямку.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 20 серпня, пише "Європейська правда".

"Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати", – заявив президент.

Зеленський не уточнив, про які саме кадрові зміни йдеться та кого можуть призначити на американський напрямок.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 3 серпня, звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину.

6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 6 мільйонів гривень застави для колишнього посла України в США Ольги Стефанішиної.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

ЗМІ писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.