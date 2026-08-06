Суд обрав запобіжний захід для експосла в США Стефанішиної

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 6 мільйонів гривень застави для колишнього посла України в США Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, пише "Європейська правда".

Крім того, за рішенням суду, Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Раніше ЗМІ писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

3 серпня український президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади посла у США.

Згодом Стефанішина заявила, що сама ухвалила рішення піти з посади.