Сейм Латвії схвалив правила використання російської мови суспільними мовниками

Суспільні мовники Латвії – Latvijas Televīzija та Latvijas Radio (LSM) – можуть поширювати контент російською мовою лише у надзвичайних ситуаціях, у разі запровадження надзвичайного стану або з метою цілеспрямованого спростування дезінформації.

Як передає "Європейська правда", відповідне рішення ухвалив Сейм країни, повідомляє LSM.

У четвер Сейм Латвії 55 голосами "за" та 24 "проти" схвалив правила використання російської мови суспільними медіа.

Як зазначається, LSM не веде мовлення російською, але портал LSM.lv з цього року працює як єдина платформа новин латиською мовою з контентом також англійською, українською та російською мовами.

LSM також має російськомовний канал на YouTube, а новостворена редакція мовника у регіоні Латгалія визначила регіональних російськомовних жителів як одну з цільових аудиторій, створюючи для них спеціальний та адаптований контент з початку 2026 року.

Досі суспільні ЗМІ мали обов’язок створювати передачі мовами національних меншин, але після рішення Конституційного суду Латвії ця ситуація мала змінитися. Суд визнав, що основний контент LSM має бути латиською мовою, а російська мова в латвійських ЗМІ є "самодостатньою".

Зі зміною уряду в країні були внесені поправки до закону, які передбачають, що мовами національних меншин, які визнаються самодостатніми, зокрема російською, контент може створюватися лише у виняткових випадках. Йдеться про надзвичайні ситуації, запровадження надзвичайного стану, або коли необхідно цілеспрямовано спростувати лише ту інформацію, яка є оманливою, неправдивою та загрожує демократії й державі загалом.

У цьому випадку, дотримуючись принципу пропорційності, суспільні ЗМІ зобов’язані враховувати інтенсивність та характер загрози національній безпеці, як це передбачено законом.

Поправки ще мають бути схвалені президентом. Передбачається, що зміни наберуть чинності 1 січня 2027 року.

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) закликала депутатів Сейму прийняти рішення про припинення роботи всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою.

Нещодавно Нацрада з питань електронних ЗМІ Латвії заборонила мовлення білоруської радіостанції "Радіо Білорусь" на території країни.