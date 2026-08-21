У США заявили, що введуть проти Ірану "найжорсткіші санкції в історії"

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати введуть проти Ірану "найжорсткіші санкції в історії".

Про це він сказав у четвер, 20 серпня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент зазначив, що такий крок зменшить необхідність у нових масштабних військових операціях й пообіцяв оприлюднити подробиці наступного тижня.

"Це подвійний удар. У нас є блокада, і ми запровадимо найжорсткіші санкції в історії. Це спрацює в Ірані, і ми зруйнуємо цей режим. Настав час нашим союзникам та решті світу прийняти рішення", – сказав він.

На запитання, чи можуть Сполучені Штати вжити заходів проти Китаю за ведення бізнесу з Іраном, Бессент відповів, що багато розмов краще вести приватно.

Такі слова Бессента стали продовженням заяви американського президента Дональда Трампа, який оголосив про початок масштабної економічної операції проти Ірану, спрямованої на його ізоляцію.

Нагадаємо, 17 серпня Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.