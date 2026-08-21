У Фінляндії кажуть, що літак Росії міг порушити її повітряний простір

У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський літак міг порушити повітряний простір країни.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначило Міноборони, інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.

"До кожного ймовірного порушення повітряного простору ставляться серйозно. Триває розслідування", – наголосив Хяккянен.

Втім, у заяві не вказано, про який саме тип літака йдеться.

Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть більше деталей у міру просування розслідування.

Наприкінці травня Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.

На початку червня розслідування у Фінляндії підтвердило факт порушення фінського повітряного простору російським військовим транспортним літаком.