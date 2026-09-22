NYT: у Німеччині ультраправих хочуть позбавити доступу до секретних військових планів

Німецький уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом готується обмежити доступ членам ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") до секретних військових планів.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, йдеться про 1000-сторінковий план дій, у якому виклали німецькі військові, як слід реагувати на черговий напад Росії у Східній Європі.

Серед небагатьох державних посадовців, яким дозволено доступ до цього засекреченого документа, неофіційно відомого як Oplan, – вищі керівники 16 федеральних земель Німеччини.

Тепер після перемоги "АдН" у невеликій східній землі Саксонія-Ангальт федеральний уряд думає, як не допустити ознайомлення з планом ультраправої, промосковської партії.

За словами трьох високопосадовців, обізнаних із ходом обговорень, військове керівництво побоюється, що якщо "АдН" може отримати доступ до плану, документ може потрапити до Росії.

"Було б абсолютно недемократично й неможливо виправдати перед виборцями приховування розвідувальної інформації від партії на підставі необґрунтованих і недоведених звинувачень", – сказав представник "АдН" Йорк Германн.

Німецькі посадовці заявляють, що вжити заходів необхідно через симпатії партії "АдН" до Росії.

Занепокоєння на федеральному рівні набуло нової гостроти, коли на початку цього місяця на виборах у землі Саксонія-Ангальт "АдН" здобула 44 відсотки голосів, що дозволило їй розпочати переговори з конкурентами щодо формування уряду в цій землі.

Оскільки багато представників "АдН", зокрема деякі з її провідних діячів у Саксонії-Ангальт, підтримують тісні зв’язки з Москвою, німецькі лідери вважають майже певним, що партія передаватиме Кремлю розвіддані щодо російських загроз та війни в Україні.

Перед виборами міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив газеті Bild, що не ділитиметься військовою розвідінформацією з урядом "АдН".

"Їхню симпатію до Путіна неможливо не помітити", – сказав Пісторіус.

Напруженість між Москвою та Берліном зростає у міру того, як війна затягується, а Німеччина продовжує підтримувати Україну як у військовому, так і в дипломатичному плані. Німецькі лідери публічно звинуватили Росію в кібератаках, диверсійних кампаніях та недавній спробі підірвати вантажні літаки в аеропорту Лейпцига.

П’ятеро посадовців повідомили, що головні військові союзники Німеччини, зокрема Польща та деякі скандинавські країни, висловили німецьким урядовцям занепокоєння щодо подальшого обміну з Німеччиною інформацією, пов’язаною з Росією, якщо уряд землі під керівництвом "АдН" може передати її Москві.

Ці особи зазначили, що Німеччина запевнила своїх союзників: вона готує заходи, щоб позбавити представників Саксонії-Ангальт доступу до певної конфіденційної розвідувальної інформації у разі, якщо "АдН" прийде там до влади.

Джерела не уточнили, яку саме інформацію вони більше не будуть передавати цій землі в разі приходу до влади "АдН", але додали, що запевнень з німецького боку було достатньо переконливими.

При цьому федеральний уряд не планує вводити загальну заборону на обмін розвідданими з Саксонією-Ангальт, що могло б обмежити здатність уряду землі запобігати терористичним атакам чи іншим катастрофам.

Натомість планується позбавити землю доступу до певних видів розвідданих, таких як інформація, що стосується ультраправих угруповань або Росії – або конкретно для Саксонії-Ангальт, або, з метою дотримання конституції Німеччини, для всіх земель.

Також розглядається можливість обмеження доступу "АдН" до даних про них самих.

"АдН" посідає перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%.

До того "АдН" здобула переконливу перемогу на земельних виборах в Саксонії-Ангальт.

Читайте також статтю "Європейської правди": Покарання для Мерца: чи запустять нові поразки на виборах зміну влади у Німеччині.