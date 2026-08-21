Біля берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна

Поблизу берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна, що перевозить руду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула вранці 21 серпня на борту вантажного судна з рудою в порту міста Мідія, що північніше Констанци. Після сповіщення про біду туди відправили кілька пожежних команд з відповідним обладнанням та медиків.

На час прибуття пожежної служби вогонь встиг поширитися на значну площу в районі корми.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Фото: Digi24

20 серпня румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.

Раніше повідомляли, що у Чорному морі потрапив під удар танкер під прапором Греції з російською нафтою.