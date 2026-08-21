Біля берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна
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Новини — П'ятниця, 21 серпня 2026, 12:10 —
Новини — П'ятниця, 21 серпня 2026, 12:10 —
Поблизу берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна, що перевозить руду.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Пожежа спалахнула вранці 21 серпня на борту вантажного судна з рудою в порту міста Мідія, що північніше Констанци. Після сповіщення про біду туди відправили кілька пожежних команд з відповідним обладнанням та медиків.
На час прибуття пожежної служби вогонь встиг поширитися на значну площу в районі корми.
Ніхто з членів екіпажу не постраждав.
20 серпня румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.
Раніше повідомляли, що у Чорному морі потрапив під удар танкер під прапором Греції з російською нафтою.
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