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Біля берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна

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Новини — П'ятниця, 21 серпня 2026, 12:10 — Марія Ємець

Поблизу берегів Румунії гасили пожежу на борту вантажного судна, що перевозить руду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Пожежа спалахнула вранці 21 серпня на борту вантажного судна з рудою в порту міста Мідія, що північніше Констанци. Після сповіщення про біду туди відправили кілька пожежних команд з відповідним обладнанням та медиків. 

На час прибуття пожежної служби вогонь встиг поширитися на значну площу в районі корми.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав. 

 
Фото: Digi24

20 серпня румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци. 

Раніше повідомляли, що у Чорному морі потрапив під удар танкер під прапором Греції з російською нафтою.

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