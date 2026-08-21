У Литві рибалку випадково віднесло човном на територію РФ, де його затримали і оштрафували

У Литві прикордонники організували повернення 61-річного рибалки, який випадково перетнув державний кордон і опинився на контрольованій Росією частині озера Віштитіс.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері 19 серпня під час риболовлі. Чоловік із Каунаса перебував у прикордонних водах озера на надувному моторному човні.

За даними литовської Державної служби охорони кордонів (VSAT), мотор човна заплутався у водоростях, через що чоловік втратив контроль над плавзасобом. Хвилі віднесли човен у бік російської території.

Там рибалку затримали російські прикордонники. Після допиту його оштрафували за незаконний перетин державного кордону.

У четвер, 20 серпня, литовські прикордонники організували зустріч із російськими колегами. Рибалку разом із човном повернули до Литви.

У VSAT наголосили, що рибалки на озері Віштитіс часто обирають місця поблизу литовсько-російського кордону, що може становити додаткові ризики.

Озеро Віштитіс має площу близько 1860 гектарів. Відповідно до литовсько-російського договору про кордон, який набув чинності у 2003 році, Литві належить приблизно 21% його площі – близько 386 гектарів.

15 серпня у Фінляндії затримали іноземця, який без дозволу перетнув східний кордон країни.

На початку червня у Фінляндії почали розслідування щодо нелегального перетину кордону чоловіком, який перейшов його у бік РФ і потім назад.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.