У Фінляндії затримали іноземця, який незаконно перетнув східний кордон

У Фінляндії затримали іноземця, який без дозволу перетнув східний кордон країни.

Про це повідомив Південно-Східний прикордонний округ Фінляндії, передає Yle, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався ввечері 14 серпня. Чоловік перетнув державний кордон пішки та був затриманий у місті Іматра неподалік від кордону.

Після затримання іноземець подав заяву на отримання притулку у Фінляндії.

У зв’язку з інцидентом комісар Південно-Східного прикордонного округу Фінляндії зв’язався зі своїм колегою з Виборзького прикордонного округу Росії.

Інших подробиць щодо особи затриманого або обставин перетину кордону фінська прикордонна служба наразі не повідомила.

На початку червня у Фінляндії почали розслідування щодо нелегального перетину кордону чоловіком, який перейшов його у бік РФ і потім назад.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.