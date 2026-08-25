Торнадо спустошив село на південному заході Франції

У понеділок торнадо пронісся селом на південному заході Франції, внаслідок чого 41 людина постраждала і сотні будинків були пошкоджені.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує France 24.

Французькі служби оголосили помаранчевий рівень небезпеки через шторми у багатьох районах південного заходу країни, що спричинило масові відключення електроенергії та транспортний колапс.

У департаменті Од посадовці скасували третій етап велогонки "Вуельта Іспанії", який проходив у цьому регіоні, коли град змусив спортсменів шукати укриття.

Найсильнішого удару торнадо завдав по селу Помас з населенням у тисячу осіб, пошкодивши близько 300 будинків та в деяких випадках зірвавши з них дахи.

фото: AFP

П'ятнадцятьох поранених доставили до лікарні. Серед них вагітна жінка, яка постраждала внаслідок обвалу її будинку.

Національна метеорологічна служба Meteo-France повідомила, що швидкість вітру в сусідньому селі Аркет-ан-Валь досягала 117 кілометрів на годину.

Шторми по всій південній Франції порушили роботу транспортної мережі: це призвело до затримок поїздів, перекриття доріг, а також до скасувань і затримок рейсів в аеропортах Бордо, Марселя, Ніцци, Тулузи та навіть Парижа, заявив міністр транспорту Філіпп Табаро.

За даними офіційних осіб, близько 2 800 будинків у 10 селах залишилися без електроенергії.

У середньому у Франції щороку фіксують кілька десятків торнадо. За даними Meteo-France, вплив глобального потепління на їхню частоту та інтенсивність поки залишається нез'ясованим.

На початку серпня сильні шторми спричинили повені та зсуви ґрунту в гірських районах західної Австрії, внаслідок чого туристи опинилися в ізоляції в гірській хатині.

У липні смерч на півночі Німеччини пошкодив близько 50 будівель.