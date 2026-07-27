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У Німеччині смерч пошкодив десятки будинків

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Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 16:57 — Марія Ємець

Смерч на півночі Німеччини ввечері у неділю пошкодив близько 50 будівель. 

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Від негоди ввечері 26 липня постраждали кілька районів землі Шлезвіг-Гольштейн, передусім містечко Глюкштадт та довколишні населені пункти.  

Смерч, що налетів близько 7 години вечора, завдав особливо великої шкоди у промисловій зоні, постраждали також житлові будівлі – всього близько 50. Лише у Глюкштадті пошкоджено приблизно 25 будівель. 

Вітер зривав фрагменти покрівель веранд, гаражів, садових альтанок. У пожежно-рятувальній службі кажуть, що в окремих випадках зірвані конструкції занесло на відстань до 100 метрів. У той же час усі постраждалі будинки залишаються придатними для проживання. 

Marcus Brandt/dpa
Marcus Brandt/dpa

Постраждала також надземна кабельна мережа залізниці, через що поїзди довелося спрямувати альтернативними шляхами. 

В середині липня негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро.

На початку червня негода завдала великої шкоди у курортному гірському селищі в Румунії. 

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Німеччина стихійні лиха
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