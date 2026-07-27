У Німеччині смерч пошкодив десятки будинків

Смерч на півночі Німеччини ввечері у неділю пошкодив близько 50 будівель.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Від негоди ввечері 26 липня постраждали кілька районів землі Шлезвіг-Гольштейн, передусім містечко Глюкштадт та довколишні населені пункти.

Смерч, що налетів близько 7 години вечора, завдав особливо великої шкоди у промисловій зоні, постраждали також житлові будівлі – всього близько 50. Лише у Глюкштадті пошкоджено приблизно 25 будівель.

Erhebliche Schäden nach #Tornado in #Glückstadt:

Heute Abend (26.07.2026) zog gegen 18:50 Uhr ein Tornado durch den Süden von Glückstadt in Schleswig-Holstein. Laut Zeugen sind mehrere Straßenzüge betroffen. Videos zeigen den Tornado. Mehr folgt noch.



📸 Fotos ©Sören Hennicke pic.twitter.com/waMztVmJN4 – TorKUD.de (@TorKUDde) July 26, 2026

Вітер зривав фрагменти покрівель веранд, гаражів, садових альтанок. У пожежно-рятувальній службі кажуть, що в окремих випадках зірвані конструкції занесло на відстань до 100 метрів. У той же час усі постраждалі будинки залишаються придатними для проживання.

Marcus Brandt/dpa

Постраждала також надземна кабельна мережа залізниці, через що поїзди довелося спрямувати альтернативними шляхами.

В середині липня негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро.

На початку червня негода завдала великої шкоди у курортному гірському селищі в Румунії.