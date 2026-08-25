Торнадо опустошил село на юго-западе Франции

В понедельник торнадо пронесся по селу на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Французские службы объявили оранжевый уровень опасности из-за штормов во многих районах юго-запада страны, что привело к массовым отключениям электроэнергии и транспортному коллапсу.

В департаменте Од власти отменили третий этап велогонки "Вуэльта Испании", который проходил в этом регионе, когда град заставил спортсменов искать укрытие.

Наиболее сильный удар торнадо нанёс по селу Помас с населением в тысячу человек, повредив около 300 домов и в некоторых случаях сорвав с них крыши.

фото: AFP

Пятнадцать раненых доставили в больницу. Среди них – беременная женщина, пострадавшая в результате обрушения её дома.

Национальная метеорологическая служба Meteo-France сообщила, что скорость ветра в соседнем селе Аркет-ан-Валь достигала 117 километров в час.

Штормы по всей южной Франции нарушили работу транспортной сети: это привело к задержкам поездов, перекрытию дорог, а также к отменам и задержкам рейсов в аэропортах Бордо, Марселя, Ниццы, Тулузы и даже Парижа, заявил министр транспорта Филипп Табаро.

По данным официальных лиц, около 2 800 домов в 10 селах остались без электроэнергии.

В среднем во Франции ежегодно фиксируется несколько десятков торнадо. По данным Meteo-France, влияние глобального потепления на их частоту и интенсивность пока остается невыясненным.

В начале августа сильные штормы вызвали наводнения и оползни в горных районах западной Австрии, в результате чего туристы оказались в изоляции в горной хижине.

В июле смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.