Торнадо опустошил село на юго-западе Франции
Новости — Вторник, 25 августа 2026, 07:45 —
В понедельник торнадо пронесся по селу на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.
Французские службы объявили оранжевый уровень опасности из-за штормов во многих районах юго-запада страны, что привело к массовым отключениям электроэнергии и транспортному коллапсу.
В департаменте Од власти отменили третий этап велогонки "Вуэльта Испании", который проходил в этом регионе, когда град заставил спортсменов искать укрытие.
Наиболее сильный удар торнадо нанёс по селу Помас с населением в тысячу человек, повредив около 300 домов и в некоторых случаях сорвав с них крыши.
Пятнадцать раненых доставили в больницу. Среди них – беременная женщина, пострадавшая в результате обрушения её дома.
Национальная метеорологическая служба Meteo-France сообщила, что скорость ветра в соседнем селе Аркет-ан-Валь достигала 117 километров в час.
Штормы по всей южной Франции нарушили работу транспортной сети: это привело к задержкам поездов, перекрытию дорог, а также к отменам и задержкам рейсов в аэропортах Бордо, Марселя, Ниццы, Тулузы и даже Парижа, заявил министр транспорта Филипп Табаро.
По данным официальных лиц, около 2 800 домов в 10 селах остались без электроэнергии.
В среднем во Франции ежегодно фиксируется несколько десятков торнадо. По данным Meteo-France, влияние глобального потепления на их частоту и интенсивность пока остается невыясненным.
В начале августа сильные штормы вызвали наводнения и оползни в горных районах западной Австрии, в результате чего туристы оказались в изоляции в горной хижине.
В июле смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.