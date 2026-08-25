Лісові пожежі в Сибіру погіршили якість повітря у Фінляндії
Лісові пожежі в Сибіру погіршили якість повітря в деяких регіонах Фінляндії у понеділок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Протягом вихідних вітри принесли дрібні частинки, що виникають внаслідок лісових пожеж, в Лапландію. Протягом ночі ці частинки поширилися вздовж західної Фінляндії та у південні райони країни.
У понеділок якість повітря в багатьох районах Фінляндії оцінювалася як "посередня" або "задовільна", повідомив агентству STT Фінський метеорологічний інститут (FMI).
Проте, за даними FMI, очікується, що у вівторок ситуація покращиться.
За даними FMI, рівні дрібних твердих частинок, які наразі фіксуються у Фінляндії, є типовими для Центральної Європи.
Під дрібними твердими частинками розуміються частинки діаметром менше 2,5 мікрометра. Ці частинки можуть переноситися повітряними масами на тисячі кілометрів.
Найпівнічніша станція моніторингу якості повітря FMI розташована в Кіттілі, на заході Лапландії.
Нагадаємо, днями в Іспанії влада Валенсії наказала евакуювати село Гатова після того, як у результаті грози спалахнула лісова пожежа.
Тим часом у Греції встановлюють нові системи для захисту античних пам’яток від лісових пожеж.