Лісові пожежі в Сибіру погіршили якість повітря у Фінляндії

Лісові пожежі в Сибіру погіршили якість повітря в деяких регіонах Фінляндії у понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Протягом вихідних вітри принесли дрібні частинки, що виникають внаслідок лісових пожеж, в Лапландію. Протягом ночі ці частинки поширилися вздовж західної Фінляндії та у південні райони країни.

У понеділок якість повітря в багатьох районах Фінляндії оцінювалася як "посередня" або "задовільна", повідомив агентству STT Фінський метеорологічний інститут (FMI).

Проте, за даними FMI, очікується, що у вівторок ситуація покращиться.

За даними FMI, рівні дрібних твердих частинок, які наразі фіксуються у Фінляндії, є типовими для Центральної Європи.

Під дрібними твердими частинками розуміються частинки діаметром менше 2,5 мікрометра. Ці частинки можуть переноситися повітряними масами на тисячі кілометрів.

Найпівнічніша станція моніторингу якості повітря FMI розташована в Кіттілі, на заході Лапландії.

Нагадаємо, днями в Іспанії влада Валенсії наказала евакуювати село Гатова після того, як у результаті грози спалахнула лісова пожежа.

Тим часом у Греції встановлюють нові системи для захисту античних пам’яток від лісових пожеж.