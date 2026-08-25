Лесные пожары в Сибири ухудшили качество воздуха в Финляндии

Лесные пожары в Сибири ухудшили качество воздуха в некоторых регионах Финляндии в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В течение выходных ветры принесли мелкие частицы, образующиеся в результате лесных пожаров, в Лапландию. В течение ночи эти частицы распространились по западной Финляндии и в южные районы страны.

В понедельник качество воздуха во многих районах Финляндии оценивалось как "среднее" или "удовлетворительное", сообщил агентству STT Финский метеорологический институт (FMI).

Однако, по данным FMI, ожидается, что во вторник ситуация улучшится.

По данным FMI, уровни мелких твёрдых частиц, которые в настоящее время фиксируются в Финляндии, являются типичными для Центральной Европы.

Под мелкими твёрдыми частицами понимаются частицы диаметром менее 2,5 микрометра. Эти частицы могут переноситься воздушными массами на тысячи километров.

Самая северная станция мониторинга качества воздуха FMI расположена в Киттиле, на западе Лапландии.

Напомним, на днях в Испании власти Валенсии приказали эвакуировать деревню Гатова после того, как в результате грозы вспыхнул лесной пожар.

Тем временем в Греции устанавливают новые системы для защиты античных памятников от лесных пожаров.