У центрі Берліна у День Незалежності України натягнули антидронову сітку

До Дня Незалежності України в понеділок, 24 серпня, активісти символічно натягнули 45-метрову антидронову сітку біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Мета цієї акції – привернути увагу до життя цивільних у прифронтових містах України, де натягують сітки, аби захиститися від атак російських дронів.

Біля сітки розмістили інформаційні плакати, аби розповісти про життя цивільних, які страждають від дронових атак Росії.

фото: АННА Чайка, dw

Організували акцію New Age Defence та об'єднання "Віче" (Vitsche).

"Якщо небо в Німеччині зазвичай асоціюється з погодою та повсякденним життям, то в Україні воно означає небезпеку", – пояснили активісти з "Віче" на своєму сайті.

Згодом антидронову сітку з Берліна активісти обіцяють відправити на лінію фронту в Україні.

Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України на будівлі Палацу уряду Фінляндії вивісили синьо-жовті прапори.

Будівля парламенту Молдови була підсвічена кольорами українського прапора.