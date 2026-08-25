У центрі Берліна у День Незалежності України натягнули антидронову сітку
Новини — Вівторок, 25 серпня 2026, 12:17 —
До Дня Незалежності України в понеділок, 24 серпня, активісти символічно натягнули 45-метрову антидронову сітку біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Мета цієї акції – привернути увагу до життя цивільних у прифронтових містах України, де натягують сітки, аби захиститися від атак російських дронів.
Біля сітки розмістили інформаційні плакати, аби розповісти про життя цивільних, які страждають від дронових атак Росії.
Організували акцію New Age Defence та об'єднання "Віче" (Vitsche).
"Якщо небо в Німеччині зазвичай асоціюється з погодою та повсякденним життям, то в Україні воно означає небезпеку", – пояснили активісти з "Віче" на своєму сайті.
Згодом антидронову сітку з Берліна активісти обіцяють відправити на лінію фронту в Україні.
Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України на будівлі Палацу уряду Фінляндії вивісили синьо-жовті прапори.
Будівля парламенту Молдови була підсвічена кольорами українського прапора.