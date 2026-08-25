В центре Берлина в День Независимости Украины натянули антидроновую сетку

Ко Дню Независимости Украины в понедельник, 24 августа, активисты символически натянули 45-метровую антидроновую сетку возле Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Цель акции – привлечь внимание к жизни мирных жителей в прифронтовых городах Украины, где натягивают сетки, чтобы защититься от атак российских дронов.

Возле сетки разместили информационные плакаты, чтобы рассказать о жизни мирных жителей, страдающих от дроновых атак России.

фото: АННА Чайка, dw

Акцию организовали New Age Defence и объединение "Виче" (Vitsche).

"Если небо в Германии обычно ассоциируется с погодой и повседневной жизнью, то в Украине оно означает опасность", – пояснили активисты из "Виче" на своем сайте.

Впоследствии активисты обещают отправить антидроновую сетку из Берлина на линию фронта в Украине.

Напомним, 24 августа по случаю Дня Независимости Украины на здании Дворца правительства Финляндии вывесили сине-желтые флаги.

Здание парламента Молдовы было подсвечено цветами украинского флага.