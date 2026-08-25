У Німеччині пошкодили кабелі на залізниці: розглядають диверсію

Невідомі пошкодили кілька кабелів на залізничній ділянці поблизу міста Бакнанг у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel з посиланням на дані поліції.

Згідно з повідомленням, 23 серпня вдень невідомі особи проникли до бетонного колодязя поблизу колій між Бакнангом і районом Маубах. Там вони за допомогою інструментів перерізали кілька кабелів.

За словами речника поліції, пошкодження зазнали як кабелі залізниці, так і кабель одного з операторів зв’язку. Це спричинило перебої у передачі даних, що завадило руху поїздів та порушило роботу інтернету й телефонного зв’язку у місті. На ураженій ділянці залізниці поїзди мусили рухатися на візуальному контролі, що призвело до затримок.

Початкові висновки вказували на те, що кабелі були навмисно перерізані. Хоча слідчі не виключають можливості того, що на об'єкті проводилися роботи – можливо, навіть від імені інших компаній, чиї кабелі там прокладені – залізничну компанію не було про це повідомлено.

Підрозділ державної безпеки проводить розслідування у справі за підозрою у диверсії. Зараз розшукуються свідки, які бачили щось підозріле на польових та пішохідних стежках у цій місцевості. Крім того, слідчі просять надати інформацію про можливих робітників, які могли привернути увагу, наприклад, через інструменти, що вони мали при собі.

У липні на важливій залізничній гілці між Дюссельдорфом та Кельном сталася пожежа, правоохоронці припускають, що це могла бути диверсія.

Нагадаємо, у середині серпня уряд Німеччини схвалив реформу розвідувальних служб, за якою вони отримають ширші повноваження з огляду на зростаючу загрозу диверсій та шпигунства.