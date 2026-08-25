В Германии повредили кабели на железной дороге: рассматривают диверсию

Неизвестные повредили несколько кабелей на железнодорожном участке вблизи города Бакнанг в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные полиции.

Согласно сообщению, 23 августа днём неизвестные проникли в бетонный колодец рядом с путями между Бакнангом и районом Маубах. Там они с помощью инструментов перерезали несколько кабелей.

По словам представителя полиции, повреждения получили как железнодорожные кабели, так и кабель одного из операторов связи. Это вызвало перебои в передаче данных, что помешало движению поездов и нарушило работу интернета и телефонной связи в городе. На пострадавшем участке железной дороги поезда вынуждены были двигаться под визуальным контролем, что привело к задержкам.

Первоначальные выводы указывали на то, что кабели были намеренно перерезаны. Хотя следователи не исключают возможности того, что на объекте проводились работы – возможно, даже от имени других компаний, чьи кабели там проложены – железнодорожная компания об этом не была уведомлена.

Подразделение государственной безопасности проводит расследование по делу о подозрении в диверсии. В настоящее время разыскиваются свидетели, которые видели что-то подозрительное на полевых и пешеходных тропах в этой местности. Кроме того, следователи просят предоставить информацию о возможных рабочих, которые могли привлечь внимание, например, из-за инструментов, которые они имели при себе.

В июле на важной железнодорожной ветке между Дюссельдорфом и Кельном произошел пожар, правоохранители предполагают, что это могла быть диверсия.

Напомним, в середине августа правительство Германии одобрило реформу разведывательных служб, в соответствии с которой они получат более широкие полномочия в связи с растущей угрозой диверсий и шпионажа.