Польща отримала партію південнокорейських танків, які охоронятимуть кордон з РФ

У вівторок до Польщі прибули 28 танків K2 південнокорейського виробництва, які будуть розгорнуті поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в X, повідомляє "Європейська правда".

Постачання партії танків є результатом контракту, підписаного між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Країни домовилися про постачання 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів.

25 серпня до Польщі прибула перша партія замовлених машин. Міністр оборони опублікував фотографію танків, які розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства.

‼️W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL.



28 czołgów K2 właśnie dotarło do Polski i zasili 16. Dywizję Zmechanizowaną. W kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2 PL, a więc wyprodukowane w części z… pic.twitter.com/Gy6ZyIl36U – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 25, 2026

28 танків, які прибули до Польщі, поповнять 16-ту механізовану дивізію. Вона дислокується у північно-східній частині країни, тобто поблизу Калінінградської області РФ.

Косіняк-Камиш також повідомив, що в наступних партіях з’являться танки у версії K2PL, тобто такі, що частково складаються з виготовлених у Польщі компонентів.

"Це важливий крок, що збільшує виробничі можливості нашої промисловості та є послідовним зміцненням безпеки Польщі", – зазначив міністр оборони.

У травні Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35, замовлених у Сполучених Штатів.

Того ж місяця Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.

У березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.