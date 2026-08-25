Польша получила партию южнокорейских танков, которые будут охранять границу с РФ

Во вторник в Польшу прибыли 28 танков K2 южнокорейского производства, которые будут развернуты вблизи границы с Калининградской областью России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в X, сообщает "Европейская правда".

Поставка партии танков стала результатом контракта, подписанного между Польшей и Южной Кореей 1 августа 2025 года. Страны договорились о поставке 180 военных машин, включая 64 танка, частично собранных из польских компонентов.

25 августа в Польшу прибыла первая партия заказанных машин. Министр обороны опубликовал фотографию танков, которые разгружают с корабля в одном из портов Поморского воеводства.

‼️W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL.



28 czołgów K2 właśnie dotarło do Polski i zasili 16. Dywizję Zmechanizowaną. W kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2 PL, a więc wyprodukowane w części z… pic.twitter.com/Gy6ZyIl36U – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 25, 2026

28 танков, прибывших в Польшу, пополнят 16-ю механизированную дивизию. Она дислоцируется в северо-восточной части страны, то есть вблизи Калининградской области РФ.

Косиняк-Камыш также сообщил, что в следующих партиях появятся танки в версии K2PL, то есть частично состоящие из компонентов польского производства.

"Это важный шаг, который увеличивает производственные возможности нашей промышленности и является последовательным укреплением безопасности Польши", – отметил министр обороны.

В мае Польша получила первую партию из трёх истребителей F-35, заказанных у Соединённых Штатов.

В том же месяце Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.

В марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin об обслуживании ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.