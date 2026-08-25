Зеленський відповів, чи готова Україна допомогти країнам Балтії у разі нападу РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість допомоги країнам Балтії у разі потенційного нападу Росії на них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив під час пресконференції зі своїм естонським колегою Аларом Карісом у Києві, його цитує "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання, чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію, Зеленський сказав, що країни Балтії має захищати НАТО.

"Що стосується наших військових, Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО", – зазначив він.

Раніше ЗМІ писали, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Минулого місяця Литва направила військових для підкріплення сил спецпризначення з метою забезпечення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.