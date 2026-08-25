Зеленский ответил, готова ли Украина помочь странам Балтии в случае нападения РФ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность оказания помощи странам Балтии в случае потенциального нападения России на них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Отвечая на вопрос, отправит ли Украина своих военных в случае нападения на Эстонию, Зеленский сказал, что страны Балтии должен защищать НАТО.

"Что касается наших военных, Украина не в НАТО. Эстония в НАТО. Если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником НАТО", – отметил он.

Ранее СМИ писали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в защите от потенциальных атак России на инфраструктуру этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

В прошлом месяце Литва направила военных для подкрепления сил специального назначения с целью обеспечения безопасности терминала импорта сжиженного природного газа, терминала нефтепродуктов, ключевой линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.