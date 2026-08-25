Трамп заявляє про повне розмінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські Військово-морські сили повністю очистили від мін Ормузьку протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що отримав інформацію від ВМС США про те, що всі міни "було вилучено та/або підірвано в міжнародних водах Ормузької протоки".

"Ірану було повідомлено, що будь-яке судно чи катер, яке встановлюватиме нові міни, буде негайно й без винятку знищено. За допомогою Космічних сил ми стежимо за кожним квадратним дюймом протоки, так само як і за горою Пікакс та трьома іншими ядерними об’єктами, які вже були знищені. Політика "нульової терпимості" щодо встановлення мін діє в повну силу", – написав він.

Нагадаємо, 17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.