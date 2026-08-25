Стубб назвав членство України в ЄС і НАТО своєю "червоною лінією" щодо завершення війни

Фінський президент Александр Стубб назвав членство України в ЄС і НАТО своєю "червоною лінією" у питанні завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами президента Фінляндії, "червоні лінії" Європи полягають у тому, що європейську безпеку не можна визначати без Європи.

"Це абсолютна відправна точка. При цьому українці мають усвідомлювати, що ми в одній команді – Україна та Європа, Україна та Фінляндія", – пояснив він.

Саме тому Стубб вважає, що "зрештою має дійти до членства України у Євросоюзі та у НАТО".

"Я так кажу, бо переконаний, що ціннісна основа України – у Європі. Росія намагалася зробити Україну російською, але ви показали, що хочете бути європейцями. І не лише з цієї причини. Ваш вступ – у наших інтересах. Ви маєте найбільші Збройні сили в Європі, у вас є досвід ведення сучасної війни", – сказав він.

Фінський президент наголосив, що якщо спершу йшлося про те, що "Європа має допомогти Україні", то тепер Європа має усвідомити, що Україна допомагає нам".

"І зараз, і у довгостроковій перспективі, коли йдеться про безпеку", – наголосив він.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що членство України в ЄС – та у НАТО – також є "червоною лінією" у майбутніх мирних переговорах, Стубб відповів, що для нього – "безперечно".

Варто зауважити, що глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна допомогла побудувати новий, справді геополітичний Європейський Союз, який бере на себе відповідальність за свою оборону, і він готовий прийняти Україну.

Також він заявляв, що Київ демонструє "разючий" прогрес у проведенні реформ навіть в умовах повномасштабної війни.

Також дивіться повне інтерв’ю з президентом Фінляндії за посиланням.