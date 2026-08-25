Стубб назвал членство Украины в ЕС и НАТО своей "красной линией" в вопросе прекращения войны

Президент Финляндии Александр Стубб назвал членство Украины в ЕС и НАТО своей "красной линией" в вопросе прекращения российско-украинской войны.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

По словам президента Финляндии, "красные линии" Европы заключаются в том, что европейскую безопасность нельзя определять без учета Европы.

"Это абсолютная отправная точка. При этом украинцы должны осознавать, что мы в одной команде – Украина и Европа, Украина и Финляндия", – пояснил он.

Именно поэтому Стубб считает, что "в конечном итоге должно дойти до членства Украины в Евросоюзе и в НАТО".

"Я так говорю, потому что убежден, что ценностная основа Украины – в Европе. Россия пыталась сделать Украину российской, но вы показали, что хотите быть европейцами. И не только по этой причине. Ваше вступление – в наших интересах. У вас самые большие Вооруженные силы в Европе, у вас есть опыт ведения современной войны", – сказал он.

Финский президент подчеркнул, что если сначала речь шла о том, что "Европа должна помочь Украине", то теперь Европа должна осознать, что "Украина помогает нам".

"И сейчас, и в долгосрочной перспективе, когда речь идет о безопасности", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что членство Украины в ЕС – и в НАТО – также является "красной линией" в будущих мирных переговорах, Стубб ответил, что для него – "безусловно".

Стоит отметить, что глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина помогла построить новый, поистине геополитический Европейский Союз, который берет на себя ответственность за свою оборону, и он готов принять Украину.

Также он заявил, что Киев демонстрирует "поразительный" прогресс в проведении реформ даже в условиях полномасштабной войны.

Также смотрите полное интервью с президентом Финляндии по ссылке.