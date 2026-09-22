Зеленський обговорить із Трампом "пропозиції для деескалації" і вже озвучив їх сенаторам

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами, під час якої розповів їм про пропозиції для деескалації, які планує обговорити з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Під час зустрічі Зеленський подякував сенаторам за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема.

"Розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які будемо обговорювати з президентом США. Також обговорили і наші потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою", – поінформував він.

У цьому контексті Зеленський вказав, що американські системи Patriot замінити неможливо, і чим більше захисту проти балістики матиме Україна, "тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну".

Нагадаємо, Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

А Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.