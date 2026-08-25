Канада відповіла Трампу на ідею перейменувати озеро Онтаріо

Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі відповіла на заяви американського президента Дональда Трампа щодо перейменування озера Онтаріо.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у вівторок, 25 серпня, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Цього дня Трамп заявив, що розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні між однойменною провінцією Канади й американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка.

"Ми завжди будемо називати його озером Онтаріо", – відповіла на це Жолі.

Також вона додала, що поки тривають ці "витівки" – Канада буде "діяти стратегічно і дасть відсіч".

Варто зауважити, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягти нових торговельних домовленостей.

Після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США.

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