Канада ответила Трампу на предложение переименовать озеро Онтарио

Министр промышленности Канады Мелани Жоли ответила на заявления президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио.

Об этом она заявила во время общения с журналистами во вторник, 25 августа, как сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В этот день Трамп заявил, что рассматривает идею переименования озера Онтарио, расположенного на границе между одноимённой провинцией Канады и американским штатом Нью-Йорк, в озеро Америка.

"Мы всегда будем называть его озером Онтарио", – ответила на это Жоли.

Также она добавила, что пока продолжаются эти "выходки" – Канада будет "действовать стратегически и даст отпор".

Стоит отметить, что отношения США и Канады ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.

После провала торговых переговоров Соединённые Штаты 22 августа ввели 50-процентную пошлину на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

25 августа Канада заявила, что введёт новые пошлины на импорт из США.

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