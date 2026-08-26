У Швеції керівна коаліція скоротила відставання від опозиції напередодні виборів

Розрив між правоцентристським коаліційним урядом Швеції та лівоцентристськими опозиційними партіями скоротився напередодні парламентських виборів, які відбудуться наступного місяця, порівняно з червнем.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Згідно з опитуванням, проведеним з 11 по 23 серпня та опублікованим щоденною газетою Dagens Nyheter, відрив правої коаліції від опозиції зменшився до 6,8 відсоткового пункту порівняно з 9,5 відсоткового пункту у червні.

Підтримка чотирьох опозиційних партій, серед яких Соціал-демократична партія Магдалени Андерссон є наразі найбільшою, становила 52,4%. Це менше порівняно з 53,8% у червні, але більше, ніж 48,9%, які вони набрали на виборах 2022 року. Соціологічна служба Ipsos опитала 1 661 виборця.

Опитування Demoskop, опубліковане щоденним виданням Svenska Dagbladet 13 серпня, показало, що підтримка чотирьох опозиційних партій становить 50,6%.

Водночас підтримка урядового блоку прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, включаючи ультраправих "Шведських демократів", які з ним тісно співпрацюють, становила 45,6%. Це більше ніж 44,2% у червні, але менше, ніж 49,6%, які вони здобули на останніх виборах чотири роки тому.

Шведи голосуватимуть 13 вересня, а виборча кампанія зосереджена на питаннях вартості життя, безпеки, імміграції, злочинності та енергозабезпечення.

Нагадаємо, навесні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що його Поміркована партія після парламентських виборів у вересні хоче сформувати уряд більшості, до якого увійдуть ультраправі "Шведські демократи".

Торік у червні ультраправа партія "Шведські демократи" офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.