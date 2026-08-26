В Турции начали расследование публикации с текстом "Эрдоган умер"

В турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с текстом "Эрдоган умер".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cumhuriyet.

25 августа на Facebook-странице газеты Denge Gazetesi было опубликовано изображение на черном фоне с желтым и белым текстом "Erdoğan Vefat Etti" – "Эрдоган умер".

После появления публикации стало известно, что новость на сайте газеты, которая легла в ее основу, на самом деле касалась сообщения о смерти гражданки по имени Гюльшен Эрдоган.

После сообщения о публикации прокуратура Айдына возбудила уголовное дело по статье 217/A Уголовного кодекса Турции – "Публичное распространение информации, вводящей общественность в заблуждение".

В рамках расследования были вынесены постановления о задержании представителя газеты, ответственного редактора и журналиста, подготовившего материал.

Сама публикация могла создать впечатление, что речь идет о смерти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, хотя на самом деле сообщение касалось другого человека с такой же фамилией.

Ранее в Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе.

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