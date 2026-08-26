У адміністрації Трампа погрожують знести Центр Кеннеді, якщо суд заблокує його реконструкцію

У адміністрації Дональда Трампа заявили, що розглянуть можливість знесення будівлі Центру імені Кеннеді у Вашингтоні, якщо суд заблокує її реконструкцію, зокрема не дозволить додати на фасад будівлі ім’я 47-го президента США.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Адвокати Міністерства юстиції США назвали Центр Кеннеді "конструктивно нестійким, вкрай небезпечним та ганебним для столиці країни".

Вони заявили, що правління Центру, яке було ретельно підібране самопроголошеним головою Трампом, "визнає, що зусилля та авторитет президента Трампа є єдиною надією на фінансове виживання Центру та його структурне оновлення".

"Рада також підкреслює, і це підтверджують неспростовні докази, що без видатного визнання з боку адміністрації Трампа та зусиль президента Трампа донори не робитимуть пожертв, а Центр і надалі перебуватиме у фінансовій та структурній смертельній спіралі. Тому адміністрації Трампа та президенту Дональду Трампу слід надати повагу та гідне визнання", – йдеться у заяві.

Реконструкційні роботи, які планує адміністрація США, обійдуться близько у 250 мільйонів доларів.

У липні апеляційний суд ухвалив рішення, за яким адміністрація президента Дональда Трампа не може повернути його ім’я на фасад Центру імені Кеннеді у Вашингтоні, доки він оскаржує постанову судді, яка вимагала його видалення.

Апеляційний суд підтвердив рішення федерального судді у Вашингтоні, який постановив прибрати ім’я президента США Дональда Трампа з назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, визнавши незаконним рішення керівництва установи про її перейменування.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.