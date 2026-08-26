В администрации Трампа угрожают снести Центр Кеннеди, если суд заблокирует его реконструкцию

В администрации Дональда Трампа заявили, что рассмотрят возможность сноса здания Центра имени Кеннеди в Вашингтоне, если суд заблокирует его реконструкцию, в частности не разрешит добавить на фасад здания имя 47-го президента США.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

Адвокаты Министерства юстиции США назвали Центр Кеннеди "конструктивно неустойчивым, крайне опасным и позорным для столицы страны".

Они заявили, что правление Центра, которое было тщательно подобрано самопровозглашенным главой Трампом, "признает, что усилия и авторитет президента Трампа являются единственной надеждой на финансовое выживание Центра и его структурную модернизацию".

"Совет также подчеркивает, и это подтверждают неопровержимые доказательства, что без выдающегося признания со стороны администрации Трампа и усилий президента Трампа доноры не будут делать пожертвований, а Центр и в дальнейшем будет находиться в финансовой и структурной смертельной спирали. Поэтому администрации Трампа и президенту Дональду Трампу следует оказать уважение и достойное признание", – говорится в заявлении.

Реконструкционные работы, которые планирует администрация США, обойдутся примерно в 250 млн долларов.

В июле апелляционный суд вынес решение, согласно которому администрация президента Дональда Трампа не может вернуть его имя на фасад Центра имени Кеннеди в Вашингтоне, пока идет процесс обжалования им постановления судьи, требующего его удаления.

Апелляционный суд подтвердил решение федерального судьи в Вашингтоне, который постановил убрать имя президента США Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, признав незаконным решение руководства учреждения о его переименовании.

Писали, что Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.