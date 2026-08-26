Польща хоче отримати додаткові кошти з оборонної програми ЄС SAFE

Єврокомісія ще цього року оголосить другий конкурс заявок у межах оборонної програми SAFE, щоб розподілити кошти, які не використають інші держави-члени, і Польща вже заявила про зацікавленість у додатковому фінансуванні.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок журналістам повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає PAP.

За його словами, під час другого конкурсу розподілять кошти, від яких відмовляться або які не використають інші країни ЄС.

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив у вівторок, що Варшава зацікавлена в участі у другому конкурсі. "Це ще одна можливість для Польщі", – сказав він.

Загальний бюджет програми SAFE становить 150 млрд євро. За результатами першого конкурсу Єврокомісія погодила Польщі 43,7 млрд євро, що зробило її найбільшим отримувачем коштів серед 18 країн ЄС, які беруть участь у програмі.

Під час другого конкурсу може бути розподілено щонайменше 10 млрд євро, якщо Італія, відповідно до останніх заяв, відмовиться від використання всієї суми, яку їй попередньо виділили.

Реньє повідомив, що Єврокомісія завершує переговори з Італією щодо кредитної угоди, в якій буде визначено остаточний обсяг фінансування для країни.

Водночас, за його словами, ще до завершення цих переговорів уже зрозуміло, що під час другого конкурсу будуть доступні додаткові кошти. Причина в тому, що не всі країни вирішили скористатися повними сумами, які їм погодила Єврокомісія.

Окремо речник ЄК звернув увагу на Угорщину, з якою досі не підписано відповідну угоду. Угорщина мала стати третім найбільшим бенефіціаром SAFE після Польщі та Румунії: їй Єврокомісія погодила 16,2 млрд євро.

SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, створений для збільшення інвестицій держав-членів в оборону та розвиток європейської оборонної промисловості. Програма передбачає 150 млрд євро підтримки, зокрема у формі низьковідсоткових кредитів, передусім для закупівлі військової техніки.

Нагадаємо, Польща 8 травня першою з країн ЄС офіційно підписала угоду про позику на понад 40 млрд євро у межах програми Євросоюзу з підтримки переозброєння SAFE.

Польський уряд знайшов спосіб обійти президентське вето і все ж долучитися до механізму.