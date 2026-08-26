Польша хочет получить дополнительные средства из оборонной программы ЕС SAFE

Еврокомиссия еще в этом году объявит второй конкурс заявок в рамках оборонной программы SAFE, чтобы распределить средства, которые не будут использованы другими государствами-членами, и Польша уже заявила о заинтересованности в дополнительном финансировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, передает PAP.

По его словам, в ходе второго конкурса будут распределены средства, от которых откажутся или которые не будут использованы другими странами ЕС.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил во вторник, что Варшава заинтересована в участии во втором конкурсе. "Это еще одна возможность для Польши", – сказал он.

Общий бюджет программы SAFE составляет 150 млрд евро. По итогам первого конкурса Еврокомиссия выделила Польше 43,7 млрд евро, что сделало её крупнейшим получателем средств среди 18 стран ЕС, участвующих в программе.

В ходе второго конкурса может быть распределено не менее 10 млрд евро, если Италия, согласно последним заявлениям, откажется от использования всей суммы, которую ей предварительно выделили.

Ренье сообщил, что Еврокомиссия завершает переговоры с Италией по кредитному соглашению, в котором будет определен окончательный объем финансирования для страны.

В то же время, по его словам, еще до завершения этих переговоров уже ясно, что в ходе второго конкурса будут доступны дополнительные средства. Причина в том, что не все страны решили воспользоваться полными суммами, которые им одобрила Еврокомиссия.

Отдельно пресс-секретарь ЕК обратил внимание на Венгрию, с которой до сих пор не подписано соответствующее соглашение. Венгрия должна была стать третьим по величине бенефициаром SAFE после Польши и Румынии: ей Еврокомиссия одобрила 16,2 млрд евро.

SAFE – это финансовый инструмент ЕС, созданный для увеличения инвестиций государств-членов в оборону и развитие европейской оборонной промышленности. Программа предусматривает 150 млрд евро поддержки, в частности в форме низкопроцентных кредитов, прежде всего для закупки военной техники.

Напомним, 8 мая Польша первой из стран ЕС официально подписала соглашение о займе на сумму свыше 40 млрд евро в рамках программы Евросоюза по поддержке перевооружения SAFE.

Польское правительство нашло способ обойти президентское вето и все же присоединиться к механизму.