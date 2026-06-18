ЗМІ: в уряді Італії сумніваються щодо участі в програмі ЄС з переозброєння

Уряд Італії досі не ухвалив остаточного рішення щодо участі країни в програмі ЄС з надання позик на переозброєння SAFE, за якою Рим претендує на 14,9 млрд євро.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Програма SAFE стало предметом боротьби за владу між міністром оборони Гвідо Крозетто, членом партії "Брати Італії" прем’єрки Джорджі Мелоні, та міністром економіки Джанкарло Джорджетті, одним із найвпливовіших діячів "Ліги" Маттео Сальвіні.

Розбіжності виникли на початку травня, коли під тиском "Ліги", яка відкрито виступала проти збільшення військових витрат, Мелоні дала зрозуміти, що Італія може скоротити свій початковий запит на кредити в рамках програми SAFE, який становить 14,9 млрд євро.

Одночасно з цим Рим звернувся до Європейської комісії з проханням надати більшу фіскальну гнучкість для подолання енергетичної кризи, спричиненої конфліктом на Близькому Сході. У відповідь на прохання Мелоні Брюссель дозволив країнам ЄС витрачати до 0,3 % річного ВВП на заходи, спрямовані на зміцнення "структурної стійкості" до енергетичних шоків.

Проте вагання Риму щодо програми SAFE залишається незмінним. Джерело в італійському уряді повідомило, що прем’єр-міністерка намагається відкласти остаточне рішення щодо участі в ініціативі.

Повний вихід Італії з програми SAFE, в якій вона є одним з найбільших бенефіціарів, може спричинити другий раунд розподілу коштів, зазначив речник Європейської комісії.

Міністр оборони, який є послідовним прихильником збільшення оборонних видатків, у середу визнав, що позиція Італії щодо участі у програмі досі не визначена.

"Наразі все призупинено. Ми досі не знаємо, чи приєднається Італія, чи ні", – заявив Крозетто.

Міністр неодноразово стверджував, що SAFE не є "інструментом-замінником", попереджаючи, що програма "повністю втратить свою корисність", якщо її використовуватимуть лише для фінансування видатків, вже передбачених у державному бюджеті. Ці твердження натякають на побоювання, що Мінекономіки може використати кредити ЄС для компенсації, а не збільшення оборонних витрат.

ЗМІ повідомляли, що Гвідо Крозетто розглядав можливість подати у відставку та залишити посаду міністра оборони через рішення уряду щодо військових витрат.

Єврокомісія зараз підписує остаточні угоди з державами-членами щодо позик. Першою угоду щодо SAFE підписала Польща, яка також є найбільшим бенефіціаром програми. Країна отримає понад 40 млрд євро у межах програми SAFE.

У програмі з переозброєння беруть участь 19 країн Європейського Союзу.