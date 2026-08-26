У Литві різко зросли продажі генераторів після знеструмлення через негоду

Литовські роздрібні торговці повідомляють про різке зростання продажів електрогенераторів та інших засобів екстреного обладнання після того, як сильна буря залишила сотні тисяч людей без електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Деякі продавці зазначили, що продажі генераторів зросли аж у 30 разів. Покупці також активно скуповують портативні зовнішні акумулятори, туристичні газові плити, ліхтарики та батарейки.

За словами продавців, єдиний подібний сплеск попиту спостерігався у 2022 році, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, коли литовці купували генератори як для себе, так і для передачі в Україну.

Деякі жителі Литви були змушені проїхати сотні кілометрів, щоб придбати дефіцитні генератори.

Продавці кажуть, що покупці шукають пристрої будь-якої потужності, ціни на які починаються від кількох сотень євро і зростають у міру збільшення потужності.

Генератори ще можна знайти в деяких великих містах, але продавці кажуть, що запаси швидко вичерпуються.

Як повідомлялось у неділю, 23 серпня, внаслідок шторму, який вихідними охопив Литву, близько 183 тисяч жителів країни залишилися без електроенергії.

23 серпня у столиці Латвії Ризі рух громадського транспорту був суттєво порушений через наслідки шторму.