В Литве резко выросли продажи генераторов после отключения электричества из-за непогоды

Литовские розничные продавцы сообщают о резком росте продаж электрогенераторов и другого аварийного оборудования после того, как сильная буря оставила сотни тысяч людей без электричества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Некоторые продавцы отметили, что продажи генераторов выросли аж в 30 раз. Покупатели также активно скупают портативные внешние аккумуляторы, туристические газовые плиты, фонарики и батарейки.

По словам продавцов, единственный подобный всплеск спроса наблюдался в 2022 году, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, когда литовцы покупали генераторы как для себя, так и для передачи в Украину.

Некоторые жители Литвы были вынуждены проехать сотни километров, чтобы приобрести дефицитные генераторы.

Продавцы говорят, что покупатели ищут устройства любой мощности, цены на которые начинаются от нескольких сотен евро и растут по мере увеличения мощности.

Генераторы еще можно найти в некоторых крупных городах, но продавцы говорят, что запасы быстро иссякают.

Как сообщалось в воскресенье, 23 августа, в результате шторма, обрушившегося на Литву в выходные, около 183 тысяч жителей страны остались без электроэнергии.

23 августа в столице Латвии Риге движение общественного транспорта было существенно нарушено из-за последствий шторма.