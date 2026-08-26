Росія просить Чехію забезпечити безпеку свого посольства на час виборів до Держдуми

Росія звернулася до чеської влади з проханням забезпечити заходи безпеки навколо російського посольства в Празі під час виборів до Державної думи РФ, які відбудуться 18-20 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Чехії Адам Чоргьо у коментарі České Noviny.

За словами чеського дипломата, таке звернення є "стандартною практикою".

"Російська Федерація звернулася до чеської сторони лише з проханням забезпечити належні заходи безпеки поблизу будівлі (посольства в Празі. – Ред.) під час проведення виборів. Це стандартна практика, яка нічим не відрізняється від аналогічних ситуацій", – зазначив речник.

Водночас у російському МЗС уточнили, що занепокоєні можливістю "проукраїнських провокацій" у європейських країнах під час виборів до Держдуми.

"Найбільше занепокоєння викликають країни Балтії, Польща, Нідерланди та Чехія. Там є чимало простору для проукраїнських активістів… Ми прогнозуємо традиційні збори українських активістів та їхніх місцевих прихильників біля наших представництв", – сказав спеціальний посланник МЗС Росії Максим Райдер.

Російські виборці обиратимуть депутатів до Держдуми з 18 по 20 вересня, зокрема у 312 виборчих округах у 152 країнах світу. Це будуть перші парламентські вибори від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Варто зауважити, що Верховний суд РФ зняв з виборів партію "Яблуко", яка єдина висловилася проти війни.

В ЄС заявили, що не здивовані рішенням Верховного суду Росії зняти єдину в бюлетені антивоєнну партію "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ.