Россия просит Чехию обеспечить безопасность своего посольства на время выборов в Госдуму

Россия обратилась к чешским властям с просьбой обеспечить меры безопасности вокруг российского посольства в Праге во время выборов в Государственную думу РФ, которые состоятся 18–20 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Чоргьо в комментарии для České Noviny.

По словам чешского дипломата, такое обращение является "стандартной практикой".

"Российская Федерация обратилась к чешской стороне лишь с просьбой обеспечить надлежащие меры безопасности вблизи здания (посольства в Праге. – Ред.) во время проведения выборов. Это стандартная практика, которая ничем не отличается от аналогичных ситуаций", – отметил пресс-секретарь.

В то же время в российском МИД уточнили, что обеспокоены возможностью "проукраинских провокаций" в европейских странах во время выборов в Госдуму.

"Наибольшую обеспокоенность вызывают страны Балтии, Польша, Нидерланды и Чехия. Там есть немало пространства для проукраинских активистов… Мы прогнозируем традиционные собрания украинских активистов и их местных сторонников возле наших представительств", – сказал специальный посланник МИД России Максим Райдер.

Российские избиратели будут выбирать депутатов в Госдуму с 18 по 20 сентября, в том числе в 312 избирательных округах в 152 странах мира. Это будут первые парламентские выборы с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Стоит отметить, что Верховный суд РФ исключил из выборов партию "Яблоко", которая единственной выступила против войны.

В ЕС заявили, что не удивлены решением Верховного суда России исключить единственную в бюллетене антивоенную партию "Яблоко" из выборов в Госдуму РФ.