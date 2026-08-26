У Польщі розповіли, що Навроцький побажав Україні у День Незалежності

Президент Польщі Кароль Навроцький надіслав українському колезі Володимиру Зеленському вітального листа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності, побажавши Україні перемоги у війні.

Про це розповів голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач в інтерв’ю RMF24, передає "Європейська правда".

Пшидач заявив, що Навроцький написав вітального листа Зеленському до Дня Незалежності України, у якому вказав на "напружені моменти" у відносинах двох країн.

"У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією, вказавши, що існує низка напружених моментів, які ми хотіли б поступово зменшувати… Найголовніше те, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда", – сказав Пшидач.

Голова Бюро міжнародної політики Навроцького також заявив, що діалог між офісами президентів України та Польщі триває. Однак, поки що немає планів щодо поїздки Кароля Навроцького до столиці України.

Коментуючи відносини з Києвом, Пшидач також згадав про закон щодо створення Національного пантеону України. Він розкритикував цю ініціативу.

"Я вважаю, що вона не сприятиме поліпшенню відносин не лише з Польщею, а й з іншими державами, з усією Західною Європою. На місці українців я б не ображав історичної пам’яті жертв і не прославляв би злочинців. Якщо Україна це робить, вона має розраховувати на те, що ці дії матимуть негативні наслідки", – додав посадовець.

Раніше з 35-ю річницею незалежності Україну привітав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку Києва у боротьбі з російською агресією, тому що успіх України – у стратегічних інтересах Польщі.