В Польше рассказали, что Навроцкий пожелал Украине в День Независимости

Президент Польши Кароль Навроцкий отправил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравительное письмо по случаю 35-й годовщины восстановления независимости, пожелав Украине победы в войне.

Об этом рассказал глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач в интервью RMF24, передает "Европейская правда".

Пшидач заявил, что Навроцкий написал поздравительное письмо Зеленскому ко Дню Независимости Украины, в котором указал на "напряженные моменты" в отношениях двух стран.

"В этом письме президент фактически пожелал Украине победы в войне с Россией, указав, что существует ряд напряженных моментов, которые мы хотели бы постепенно сглаживать… Самое главное – то, что Польша заботится о добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и одним из таких принципов является, в частности, историческая правда", – сказал Пшидач.

Глава Бюро международной политики Навроцкого также заявил, что диалог между администрациями президентов Украины и Польши продолжается. Однако пока нет планов относительно поездки Кароля Навроцкого в столицу Украины.

Комментируя отношения с Киевом, Пшидач также упомянул о законе о создании Национального пантеона Украины. Он раскритиковал эту инициативу.

"Я считаю, что она не будет способствовать улучшению отношений не только с Польшей, но и с другими государствами, со всей Западной Европой. На месте украинцев я бы не оскорблял историческую память жертв и не прославлял бы преступников. Если Украина это делает, она должна рассчитывать на то, что эти действия будут иметь негативные последствия", – добавил чиновник.

Ранее с 35-й годовщиной независимости Украину поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что считает необходимым продолжать поддержку Киева в борьбе с российской агрессией, поскольку успех Украины – в стратегических интересах Польши.