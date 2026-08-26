У Швеції затримали ймовірного співучасника смертельного нападу на школу

Шведські прокурори затримали другу особу, підозрювану у причетності до нападу на школу минулого тижня, в якому загинула 17-річна дівчина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Другого чоловіка було затримано за підозрою у співучасті у вбивстві та у замаху на вбивство. 27 серпня буде ухвалено рішення щодо того, чи звертатися до суду з проханням про його офіційне затримання, йдеться у заяві прокуратури в середу.

Невідомо, як саме другий підозрюваний міг допомогти нападнику.

Самого нападника, 18-річного юнака, поліція затримала у п’ятницю, 21 серпня.

Зазначається, що зловмисник, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи у Фагерсті, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Поліція Швеції з'ясовує, чи був підозрюваний учасником інтернет-спільнот, що пропагують насильство в навчальних закладах.

Через смертельний напад на школу у Фагерсті прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скасував передвиборчу промову у рамках кампанії напередодні парламентських виборів.