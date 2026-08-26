В Швеции задержали вероятного соучастника смертельного нападения на школу

Шведские прокуроры задержали второго человека, подозреваемого в причастности к нападению на школу на прошлой неделе, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Второй мужчина был задержан по подозрению в соучастии в убийстве и покушении на убийство. 27 августа будет принято решение о том, обращаться ли в суд с ходатайством о его официальном задержании, говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в среду.

Неизвестно, как именно второй подозреваемый мог помочь нападавшему.

Самого нападавшего, 18-летнего юношу, полиция задержала в пятницу, 21 августа.

Отмечается, что злоумышленник, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы в Фагерсте, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Полиция Швеции выясняет, был ли подозреваемый участником интернет-сообществ, пропагандирующих насилие в учебных заведениях.

Из-за смертоносного нападения на школу в Фагерсте премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отменил предвыборную речь в рамках кампании накануне парламентских выборов.