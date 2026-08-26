В Іспанії працівники авіабудівної компанії відновили безстроковий страйк

Тисячі працівників європейської авіабудівної компанії Airbus в Іспанії цього тижня відновили страйк, відхиливши останню пропозицію компанії щодо заробітної плати та умов праці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, профспілки заявили, що акція протесту стала безстроковою після 22 днів страйку в липні. В Іспанії Airbus має вісім підприємств, де виробляють військово-транспортні літаки, компоненти для комерційних літаків і супутників.

За їхніми даними, у страйку, який відбувся 25 серпня, взяли участь близько 90% працівників, які мали право на участь. Водночас незалежно підтвердити цю цифру наразі не вдалося.

За оцінками французьких профспілок, три іспанські профспілки, які організували страйк, представляють близько 40% із приблизно 14 тисяч працівників Airbus в Іспанії.

Страйк розпочався після того, як працівники на загальних зборах підприємств відхилили пропозицію Airbus щодо заробітної плати та умов праці. Профспілки вважають її недостатньою, оскільки вона не містила чітких термінів і конкретних фінансових зобов’язань.

Серед головних невирішених питань: умови відпусток, гнучкий графік роботи, транспорт для працівників, а також рівень оплати праці з урахуванням інфляції. Працівники також вимагають повернути попередні умови дистанційної роботи та відновити виплати у разі лікарняного.

За словами голови виробничої ради Airbus в Іспанії Альфонсо Мори, компанія на тлі страйку заморозила запланований набір нових працівників у країні.

Представники профспілок UGT і CGT стверджують, що страйк уже сповільнив виробництво військової та цивільної продукції. На їхню думку, подальші перебої можуть ускладнити виконання Airbus плану поставок.

Після попередніх протестів у липні Airbus частково переглянув плани щодо скорочення дистанційної роботи. Компанія дозволила працівникам і надалі працювати з дому в середньому два дні на тиждень.

Нова зустріч сторін за участю посередників запланована на четвер, 27 серпня. Профспілки наполягають на конкретніших зобов’язаннях Airbus щодо зарплат і умов праці.

Наприкінці червня Європейський інвестиційний банк виділив 3 млрд євро кредиту компанії Airbus, що, за словами банку, має на меті зміцнення промислової бази Європи в умовах глобальної конкуренції з боку таких країн, як США та Китай.

Також повідомляли, що національний авіаперевізник Польщі поповнить флот 40 сучасними літаками Airbus A220.